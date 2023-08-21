У Латвії заявили, що нелегали стають агресивнішими: довелося стріляти

За останні три дні Державна прикордонна служба Латвії запобігла спробі незаконно перетнути кордон 74 порушникам з боку Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", програмі TV3 "900 секунд" сказав начальник Латвійської прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, інформує Delfi.

За словами керівника прикордонної служби, останнім часом порушники стали більш агресивними, не підкоряються вимогам прикордонників і тікають.

Він також розповів про випадок, коли для затримання порушника, який тікав, прикордонник був змушений застосувати зброю і зробив попереджувальний постріл.

Пуятс повідомив, тільки в ніч 21 серпня і ранок цього ж дня, нелегально перетнути латвійсько-білоруський кордон намагалися 35 мігрантів.

За даними чиновника, серед порушників побільшало громадян Індії, Бангладеш, Мадагаскару та африканських країн, хоча раніше переважно йшлося про громадян Іраку, тоді як з боку індійців і бенгальців спостерігається більша агресивність.

Напередодні Пуятс припустив, що закриття кордону з Білоруссю збільшило б ризик його нелегального перетину.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

У Латвії раніше оголосили мобілізацію працівників прикордонної служби для посилення охорони ділянки кордону з Білоруссю.