Укр Рус Eng

Польські прикордонники: останню велику групу мігрантів організовано привезли з Москви

П'ятниця, 11 серпня 2023, 09:57

Польські прикордонники за останню добу розвернули на кордоні з Білоруссю 105 осіб та кажуть, що їх організовано привезли з Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві служби, опублікованій вранці 11 серпня. 

Прикордонники зазначили, що за добу 10 серпня польський кордон намагалися нелегально перетнути 105 іноземних громадян – зі Шрі-Ланки, Судану, Єгипту, Ефіопії. 

"Затримані іноземці мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування, видані нещодавно. У Білорусь вони прибули з Москви організованим транспортом", – йдеться у заяві. 

Польські прикордонники показали, як їх закидують петардами з боку Білорусі

Нагадаємо, Польща вирішила перекинути до кордону з Білоруссю ще кілька тисяч військових.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Про активізацію спроб нелегального перетину кордону з Білорусі заявила також Латвія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь Росія