Польські прикордонники: останню велику групу мігрантів організовано привезли з Москви

Польські прикордонники за останню добу розвернули на кордоні з Білоруссю 105 осіб та кажуть, що їх організовано привезли з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві служби, опублікованій вранці 11 серпня.

Прикордонники зазначили, що за добу 10 серпня польський кордон намагалися нелегально перетнути 105 іноземних громадян – зі Шрі-Ланки, Судану, Єгипту, Ефіопії.

W dn.10.08 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾105 cudzoziemców m. in. ob.Sri Lanki,Sudanu,Iranu,Egiptu i Etiopii.

Zatrzymani cudzoziemcy mieli rosyjskie🇷🇺wizy turystyczne i pracownicze wydane w ostatnim czasie. Na Białoruś przyjechali z Moskwy zorganizowanym transportem. pic.twitter.com/EodC9X3S5O — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 11, 2023

"Затримані іноземці мали російські туристичні візи та дозволи на працевлаштування, видані нещодавно. У Білорусь вони прибули з Москви організованим транспортом", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Польща вирішила перекинути до кордону з Білоруссю ще кілька тисяч військових.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Про активізацію спроб нелегального перетину кордону з Білорусі заявила також Латвія.