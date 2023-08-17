У Тбілісі на залізницю обвалився кам'яний масив

У грузинській столиці Тбілісі на залізничному переїзді Дідубе-Авчал стався обвал кам’яного масиву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Інцидент трапився зранку 17 серпня. Через обвал тимчасово перервано рух поїздів Батумі-Тбілісі, Тбілісі-Боржомі і Тбілісі-Батумі.

Georgian Railway

Наразі ведуться роботи з очищення колії другого напрямку. Щойно роботи буде завершено, рух другою колією відновиться у звичайному режимі з урахуванням усіх правил безпеки.

Паралельно відповідні фахівці оглядають і вивчають місце падіння каміння.

Одна колія була оперативно розчищена і по ній зараз здійснюється рух поїздів.

Нагадаємо, 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові стався зсув ґрунту. Наразі рятувальники підтвердили загибель 26 осіб.

Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.