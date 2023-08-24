Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 31

Спасатели подтвердили гибель 31 человека в результате оползня в курортном поселке Шови в начале августа.

Об этом сообщил председатель Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили, пишет "Европейская правда".

К вечеру четверга спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших во время схода оползня в Шове.

Тело мужчины нашли в 40 километрах от эпицентра стихии. Грузинские СМИ допускают, что это может быть Заза Месхи, который из Нидерландов приехал в Шове со своей женой, гражданкой Украины, и тремя сыновьями.

До этого были обнаружены тела женщины и одного из мальчиков, спасатели продолжают искать еще двух человек.

Напомним, оползень в Шове произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

Одна из погибших – украинка Алина Поликовская, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною".