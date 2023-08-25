Пентагон: група Вагнера вже не є суттєвим фактором війни в Україні

Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".

Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.

"Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України", – додав речника Пентагону.

Він також вказав, що "вагнерівці", по суті, "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ймовірна загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не особливо впливає на безпекову ситуацію.