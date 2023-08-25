Пентагон: группа Вагнера уже не является существенным фактором войны в Украине

В Пентагоне считают, что наемники из группы Вагнера больше не являются фактором в войне России против Украины.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

По словам представителя Пентагона, роль группы Вагнера как боевой силы "в значительной степени по всем намерениям и целям больше не является фактором на поле боя в Украине".

Райдер напомнил, что после мятежа группы Вагнера два месяца назад в России эти силы фактически вывели из-под Бахмута и поля боя в целом.

"Но, по всем признакам, их боевая эффективность уменьшилась. И они больше не являются существенным фактором, когда речь идет о конфликте внутри Украины", – добавил спикер Пентагона.

Он также указал, что "вагнеровцы", по сути, "были самыми эффективными боевыми силами России на поле боя" в Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально опасной.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятная гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не особо влияет на ситуацию с безопасностью.