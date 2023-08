Пентагон: Пригожина, схоже, вбили, і не із землі

Сполучені Штати наразі не мають вичерпної інформації про ситуацію з аварією літака, на борту якого міг перебувати ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин, але вважають, що його, найімовірніше, вбили.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

"За нашою попередньою оцінкою, Пригожина, ймовірно, вбили. Ми продовжуємо аналізувати ситуацію", – повідомив Райдер у відповідь на питання про оцінку ситуації з ватажком "вагнерівців".

"У нас немає інформації, яка б вказувала на поширювані у ЗМІ повідомлення, що літак збила ракета "земля-повітря". За нашою оцінкою, ця інформація не є точною", – додав він.

Речник Пентагону відмовився надавати інші подробиці, заявивши, що у США немає додаткової інформації стосовно ймовірної загибелі Пригожина.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців повідомило, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК "Вагнер", могла збити ракета з території Росії.

Натомість The New York Times та Associated Press з посиланням на обізнаних співрозмовників пишуть, що західні розвідки вважають ймовірною причиною катастрофи літака з керівником ПВК "Вагнер" вибух на борту.

У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

У червні цього року група Вагнера здійснила невдалу спробу заколоту, після якох Пригожин нібито за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком мав перебувати в Білорусі. Але ватажка "вагнерівців" після цього не раз помічали в Росії та навіть в Африці.