Міністерка оборони Нідерландів впевнена у збереженні підтримки України і після виборів

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен стверджує, що в її країні існує широкий консенсус щодо підтримки України, що дозволяє зберігати впевненість у незмінності такої підтримки й після виборів.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"У нашому парламенті більше 20 партій, і лише кілька з них не підтримують її (допомогу Україні – ред.). Але дуже широкий спектр підтримує це" – заявила Оллонгрен.

За її словами, навіть після політичної кризи і рішення про нові вибори, чинний уряд Нідерландів заявив, що це не вплине на підтримку України, підтриману також і парламентом.

"Отже, ми є тимчасовим урядом, але я не відчуваю себе тимчасовим міністром оборони, тому що я продовжую і буду продовжувати підтримувати Україну, і вибори цього не змінять", – наголосила Оллонгрен.

"Звичайно, як демократична країна, ми повинні дочекатися голосування і результатів, але я абсолютно впевнена, що це не змінить нашого ставлення до України", – додала вона.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів

Нагадаємо, на початку липня багаторічний прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відставку уряду та, несподівано, про рішення піти з політики. Однією з ключових причин розпаду коаліції стали розбіжності партій щодо того, як посилити контроль за міграцією.

Рютте заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

Детальніше про це читайте у статті: Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну.