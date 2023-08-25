Министр обороны Нидерландов уверена в сохранении поддержки Украины и после выборов

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен утверждает, что в ее стране существует широкий консенсус по поддержке Украины, что позволяет сохранять уверенность в неизменности такой поддержки и после выборов.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"В нашем парламенте более 20 партий, и лишь несколько из них не поддерживают ее (помощь Украине – ред.). Но очень широкий спектр поддерживает это", – заявила Оллонгрен.

По ее словам, даже после политического кризиса и решения о новых выборах, действующее правительство Нидерландов заявило, что это не повлияет на поддержку Украины, поддержанную также и парламентом.

"Итак, мы являемся временным правительством, но я не чувствую себя временным министром обороны, потому что я продолжаю и буду продолжать поддерживать Украину, и выборы этого не изменят", – подчеркнула Оллонгрен.

"Конечно, как демократическая страна, мы должны дождаться голосования и результатов, но я абсолютно уверена, что это не изменит нашего отношения к Украине", – добавила она.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов

Напомним, в начале июля многолетний премьер Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке правительства и, неожиданно, о решении уйти из политики. Одной из ключевых причин распада коалиции стали разногласия партий относительно того, как усилить контроль за миграцией.

Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов в ноябре.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.