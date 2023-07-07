Коаліційний уряд Нідерландів розпався через суперечки щодо міграції – ЗМІ

Уряд Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром Марком Рютте в п’ятницю розпався після того, як партії коаліції не змогли домовитися про обмеження щодо міграції.

Про це стало відомо провідній нідерландській інформагенції ANP, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останніх тижнів коаліція в Нідерландах вела переговори про вирішення міграційної кризи, оскільки для прибулих не вистачало місць. Країна має чи не найсуворіше антиміграційне законодавство в ЄС.

Партія Рютте – VVD – запропонувала створити дворівневу систему, за якої, серед іншого, люди під загрозою переслідування на батьківщині мали б більше прав на отримання притулку, ніж ті, хто тікає із зони бойових дій.

Найменша партія коаліції – ліберальний "Християнський союз" – несподівано виступив проти планів VVD, які передбачали можливе розлучення членів сімей (партія Рютте пропонувала обмежити кількість дозволів в’їзду в країну біженцям із метою возз’єднання сім’ї).

Зрештою цього тижня Рютте поставив ультиматум: або уряд до літніх канікул досягає домовленості щодо міграції, або його партія VVD йде з коаліції. Домовленості до п’ятниці так і не було досягнуто і Рютте, як очікується, має оголосити про відставку уряду.

Формально про відставку уряду прем’єр Нідерландів має оголосити королю, але той, зазначає NOS, наразі перебуває у відпустці. Тому поки до кінця не зрозуміло, як саме відбудеться процедура відставки голови уряду.

Імовірно, чинний уряд продовжить првцювати до проведення позачергових парламентських виборів.

Марк Рютте очолював чотири уряди в Нідерландах, останній проіснував із січня 2022 року, тобто півтора року.