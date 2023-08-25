ЗМІ з'ясували, що один із найбагатших бізнесменів у світі лобіював зміну прем'єра Франції

Французький мільярдер і власник компанії LVMH Бернар Арно, який має одні з найбільших статків у світі, особисто лобіював призначення нового прем’єр-міністра Франції.

Про це стало відомо виданню Politico від двох французьких високопосадовців, повідомляє "Європейська правда".

Politico дізналось, що Арно на початку липня зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці наполягав, щоб "один із інших міністрів уряду" замінив чинну прем’єрку Елізабет Борн, яка "вважається лівоцентристкою".

Першим вибором мільярдера був міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, який, зазначає видання, тоді активно боровся за посаду голови уряду.

Обговорення точились на тлі ініційованих Макроном перестановок в уряді, спричинених падінням рейтингу, насамперед через непопулярну пенсійну реформу. Тоді президент Франції вирішив не заміняти прем’єрку, але голова МВС, як стверджується, не полишає надій обійняти цю посаду.

Популярність Дарманена зросла ще за президентства Ніколя Саркозі, а останнім часом через протести проти поліцейського насилля у Франції його заяви почали активно висвітлюватись у ЗМІ.

Бернар Арно ділить із Ілоном Маском звання найбагатшої людини світу та керує компанією з виробництва предметів розкоші LVMH. Він, як відомо, є відкритим прихильником Макрона, а його сім'я близька до першої леді Бріджит Макрон.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про ризик перемоги ультраправої Марін Ле Пен на наступних виборах президента у 2027 році.