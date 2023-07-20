Перестановки в уряді Франції: позбулась посади урядовиця, яка знялась для Playboy

Єлисейський палац у четвер оголосив про перестановки в уряді Франції на тлі внутрішньополітичної напруженості, які не призвели до значних змін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Французький президент Емманюель Макрон, як і повідомлялось, вирішив не відправляти у відставку прем’єр-міністерку Елізабет Борн – кроку, що міг би сигналізувати перезавантаження виконавчої влади країни.

Свої посади також зберегли ключові міністри фінансів Бруно Ле Мер, міністерка закордонних справ Катрін Колонна і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін.

Найбільш помітною стала відставка міністра освіти Франції Папа Ндіайє – першого темношкірого на цій посаді, який попри блискучі наукові здобутки не зміг прилаштуватись до роботи в політичній системі країни. Його міністерство очолить ексречник уряду Габріель Атталь.

Інші зміни стосувались Міністерств охорони здоров'я, житлового будівництва та соціальних справ. Серед іншого, пішла з посади молодша міністерка соціальних справ Марлен Ск’япа після того, як у розпал протестів проти пенсійної реформи знялась у фотосесії для журналу Playboy.

Рейтинг популярності самого Макрона у Франції залишається низьким, але почав відновлюватися після майже рекордного падіння у квітні: 31% респондентів в опитуванні на початку липня заявили, що позитивно ставляться до нього.

Як відомо, одними з останніх серйозних викликів для Макрона став опір непопулярній пенсійній реформі, а також – несподівані масштабні заворушення після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.