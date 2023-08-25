СМИ выяснили, что один из самых богатых бизнесменов в мире лоббировал смену премьера Франции

Французский миллиардер и владелец компании LVMH Бернар Арно, имеющий одно из крупнейших состояний в мире, лично лоббировал назначение нового премьер-министра Франции.

Об этом стало известно изданию Politico от двух французских чиновников, сообщает "Европейская правда".

Politico узнало, что Арно в начале июля встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце и настаивал, чтобы "один из других министров правительства" заменил действующего премьера Элизабет Борн, которая "считается левоцентристкой".

Первым выбором миллиардера был министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который, отмечает издание, тогда активно боролся за пост главы правительства.

Обсуждения шли на фоне инициированных Макроном перестановок в правительстве, вызванных падением рейтинга, прежде всего из-за непопулярной пенсионной реформы. Тогда президент Франции решил не менять премьера, но глава МВД, как утверждается, не оставляет надежд занять эту должность.

Популярность Дарманена выросла еще при президентстве Николя Саркози, а в последнее время из-за протестов против полицейского насилия во Франции его заявления начали активно освещаться в СМИ.

Бернар Арно делит с Илоном Маском звание самого богатого человека мира и руководит компанией по производству предметов роскоши LVMH. Он, как известно, является открытым сторонником Макрона, а его семья близка к первой леди Бриджит Макрон.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о риске победы ультраправой Марин Ле Пен на следующих выборах президента в 2027 году.