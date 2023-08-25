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Захарова бовкнула про Молдову: "Придаток київського режиму". Кишинів відповів

П'ятниця, 25 серпня 2023, 19:28

Міністерство закордонних справ Молдови в п’ятницю відповіло речниці російського МЗС Марії Захаровій, яка виголосила чергову брехливу заяву на тлі підтримки Кишиневом України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Під час щотижневої пресконференції Захарова традиційно присвятила кілька хвилин свого часу подіям у Молдові. Цього разу вона сказала, нібито обговорюється "питання доставки через територію Молдови військових вантажів" в Україну.

РФ відзначає "послідовне перетворення Молдови на логістичний придаток київського режиму", й "про катастрофічні наслідки подібних кроків ми вже не раз попереджали офіційний Кишинів", сказала речниця російського МЗС.

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На це Міністерство закордонних справ Молдови сказало, що Кишинів "продовжить надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій".

"Ми засуджуємо неправдиві заяви, зроблені нещодавно представником МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру й безпеки країни", – додали там.

Також МЗС Молдови зазначило, що відкидає будь-які спроби підірвати зусилля для євроінтеграції країни.

Речниця зовнішньополітичного відомства Росії регулярно дозволяє хамські випади в бік Молдови. Раніше Захарова обурювалась засудженням Молдовою російської агресії проти України, "цензурі", а також співпрацею Кишинева з НАТО.

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