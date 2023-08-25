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Захарова ляпнула про Молдову: "Придаток киевского режима". Кишинев ответил

Пятница, 25 августа 2023, 19:28

Министерство иностранных дел Молдовы в пятницу ответило спикеру российского МИДа Марии Захаровой, которая произнесла очередное лживое заявление на фоне поддержки Кишиневом Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Во время еженедельной пресс-конференции Захарова традиционно посвятила несколько минут своего времени событиям в Молдове. На этот раз она сказала, якобы обсуждается "вопрос доставки через территорию Молдовы военных грузов" в Украину.

РФ отмечает "последовательное превращение Молдовы в логистический придаток киевского режима", и "о катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев", сказала спикер российского МИДа.

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На это Министерство иностранных дел Молдовы сказало, что Кишинев "продолжит оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций".

"Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны", – добавили там.

Также МИД Молдовы отметил, что отвергает любые попытки подорвать усилия для достижения евроинтеграции.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России регулярно позволяет хамские выпады в сторону Молдовы. Ранее Захарова возмущалась осуждением Молдовой российской агрессии против Украины, "цензуре", а еще сотрудничеством Кишинева с НАТО.

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