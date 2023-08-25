Захарова ляпнула про Молдову: "Придаток киевского режима". Кишинев ответил

Министерство иностранных дел Молдовы в пятницу ответило спикеру российского МИДа Марии Захаровой, которая произнесла очередное лживое заявление на фоне поддержки Кишиневом Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Во время еженедельной пресс-конференции Захарова традиционно посвятила несколько минут своего времени событиям в Молдове. На этот раз она сказала, якобы обсуждается "вопрос доставки через территорию Молдовы военных грузов" в Украину.

РФ отмечает "последовательное превращение Молдовы в логистический придаток киевского режима", и "о катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев", сказала спикер российского МИДа.

На это Министерство иностранных дел Молдовы сказало, что Кишинев "продолжит оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций".

"Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны", – добавили там.

Также МИД Молдовы отметил, что отвергает любые попытки подорвать усилия для достижения евроинтеграции.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России регулярно позволяет хамские выпады в сторону Молдовы. Ранее Захарова возмущалась осуждением Молдовой российской агрессии против Украины, "цензуре", а еще сотрудничеством Кишинева с НАТО.