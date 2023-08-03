Молдова спростувала чутки з росЗМІ про відкриття готелю на території посольстві в Москві

Міністерство закордонних справ Молдови спростувало повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про нібито відкриття на території посольства в Москві комерційних структур.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Російська видання "Комсомольская правда" в четвер із посиланням на "джерело" написало, що посол Молдови в Росії Ліліан Дарій планує відкрити на території посольства готель, ресторан національної кухні та складські приміщення.

За даними видання, Дарій нібито намагається заручитися підтримкою міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

У МЗС Росії встигли прокоментувати публікацію та заявили: якщо інформація підтвердиться, "йдеться про порушення конвенції про дипломатичні зносини".

Радник міністра закордонних справ з комунікацій Ігор Захаров у коментарі NewsMaker підкреслив: "Комплекс будівель, що перебувають у віданні посольства Молдови в Росії, використовують у суворій відповідності до міжнародного права про діяльність дипломатичних представництв".

"Наше посольство в РФ не веде комерційної діяльності", – додав він.

Нагадаємо, Молдова минулого місяця вирішила вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

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