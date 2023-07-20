Молдова після істерики Захарової щодо НАТО порадила їй почитати конституцію

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер відреагувало на черговий випад офіційної представниці російського МЗС Марії Захарової, яка вдалась до "неправдивих і наклепницьких" заяв про співпрацю Кишинева й НАТО.

Заява МЗС Молдови є в розпорядженні "Європейської правди".

Представник молдовського зовнішньополітичного відомства Ігор Захаров нагадав Захаровій, що відносини Молдови з різними міжнародними організаціями, зокрема й НАТО, є "суверенним і незалежним рішенням нашої країни".

"Водночас зазначимо, що нейтралітет Республіки Молдова не означає самоізоляції. Влада розвиває партнерські відносини з тими організаціями і державами, які підтримують і сприяють підтримці миру і безпеки в нашій країні", – пояснив він.

Захаров також зазначив, що на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі його лідери підтримали "суверенне право Молдови обирати свою модель розвитку, свій зовнішньополітичний курс і вирішувати своє майбутнє без будь-якого втручання ззовні".

"У цьому ж ключі пропонуємо офіційному представнику МЗС Росії прочитати повністю статтю 11 Конституції нашої країни, зокрема пункт (2), в якому йдеться про те, що "Республіка Молдова не допускає розміщення на своїй території військових формувань інших держав", тобто Російська Федерація прямо порушує цю статтю", – додав представник молдовського МЗС.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. Молдовські високопосадовці називають вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус є недостатнім для захисту Молдови.

Наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Детальніше на тему можливої відмови Молдови від нейтрального статусу читайте у статті: Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО.