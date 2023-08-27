Італія просить допомоги у ЄС через наплив мігрантів

Міністр підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо закликав ЄС допомогти через наплив мігрантів і напружену ситуацію на острові Лампедуза.

Про це він сказав після відвідування місць на Лампедузі, куди прибуває найбільша кількість мігрантів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Ситуація на Лампедузі є очевидною для всіх, але саме Європа повинна допомогти Італії впоратися з нею", – зазначив Урсо.

Він додав, що ситуація на Лампедузі є нестабільною і необхідно знайти рішення, щоб зменшити кількість мігрантів, що прибувають.

Також міністр заявив про необхідність подальшого посилення існуючих положень для управління ситуації з мігрантами.

Раніше стало відомо, що на Лампедузу протягом попередніх днів прибула рекордна кількість нелегалів.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.