Италия просит помощи у ЕС из-за наплыва мигрантов

Министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо призвал ЕС помочь из-за наплыва мигрантов и напряженной ситуации на острове Лампедуза.

Об этом он сказал после посещения мест на Лампедузе, куда прибывает наибольшее количество мигрантов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Ситуация на Лампедузе является очевидной для всех, но именно Европа должна помочь Италии справиться с ней", – отметил Урсо.

Он добавил, что ситуация на Лампедузе является нестабильной и необходимо найти решение, чтобы уменьшить количество прибывающих мигрантов.

Также министр заявил о необходимости дальнейшего усиления существующих положений для управления ситуации с мигрантами.

Ранее стало известно, что на Лампедузу в течение предыдущих дней прибыло рекордное количество нелегалов.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.