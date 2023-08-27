Рекордна кількість мігрантів прибула на острів Лампедуза в Італії

На італійський острів Лампедуза у Середземному морі протягом попередніх днів прибула рекордна кількість нелегалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

У п'ятницю на острів прибули рекордні 1 918 мігрантів, а з півночі суботи – ще 1 116.

Станом на середину ранку суботи в пункті тимчасового розміщення на Лампедузі перебував 4 121 мігрант, що в десять разів перевищує допустиму кількість.

Деякі з прибулих були врятовані або зупинені італійською владою і супроводжувалися до берега, тоді як інші дісталися до острова самостійно.

Після цього 721 особу поромом перевезли до муніципалітету Порто-Емпедокле, ще 170 осіб планують доправити до міста Аугуста, ще 100 осіб – до Порто-Емпедольче.

Однак повідомлялося, що пропускна спроможність материкового порту також перенавантажена, в тому числі через брак автобусів для перевезення мігрантів з Лампедузи до пунктів прийому в інших частинах Італії.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.