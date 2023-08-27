В Грузії поблизу середньовічного монастиря обвалилася скеля

В Грузії частина скелі обвалилася поблизу середньовічного Шиомгвімського монастиря.

Про це розповів керівник служби зі зв'язків із громадськістю патріархії, протоієрей Андрія Джагмаїдзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

За його словами, він розмовляв із настоятелем монастиря, який зазначив, що щороку відбувається невеликий обвал, оскільки скеля вивітрена.

"Інцидент стався на віддалі від Шиомгвімського монастиря. Щороку відбувається невеликий обвал, скеля вивітрена, цього року було трохи більше", – зазначив Джагмаїдзе.

Він додав, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, у соцмережах поширюють відео з обвалом скелі.

Середньовічний чернечий архітектурний комплекс у Грузії Шио-Мгвіме розташований у вузькій вапняковій ущелині на північному березі річки Мткварі (Кура), приблизно за 30 км від грузинської столиці Тбілісі.

Нагадаємо, 17 серпня у грузинській столиці Тбілісі на залізничному переїзді Дідубе-Авчал стався обвал кам’яного масиву.

Крім того, 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові стався зсув ґрунту. Наразі рятувальники підтвердили загибель 31 особи.