В Грузии вблизи средневекового монастыря обрушилась скала

В Грузии часть скалы обрушилась вблизи средневекового Шиомгвимского монастыря.

Об этом рассказал руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрея Джагмаидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, он разговаривал с настоятелем монастыря, который отметил, что ежегодно происходит небольшое обрушение, поскольку скала выветрена.

"Инцидент произошел в отдалении от Шиомгвимского монастыря. Каждый год происходит небольшое обрушение, скала выветрена, в этом году было немного больше", – отметил Джагмаидзе.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в соцсетях распространяют видео с обрушением скалы.

Средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии Шио-Мгвиме расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура), примерно в 30 км от грузинской столицы Тбилиси.

Напомним, 17 августа в грузинской столице Тбилиси на железнодорожном переезде Дидубе-Авчал произошел обвал каменного массива.

Кроме того, 3 августа в грузинском курортном поселке Шови произошел оползень. Сейчас спасатели подтвердили гибель 31 человека.