Крошечный австрийский городок протестует против массового туризма

Жители австрийского городка Халльштатт требуют ввести дневные квоты на количество туристов и запретить въезд туристических автобусов после 17 часов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Халльштатт, внесенный в перечень памятников мирового наследия ЮНЕСКО, расположен в живописной горной местности над озером Хальштаттерзее и известен своими сказочными пейзажами. В городке проживает около 700 человек, а в разгар туристического сезона туда приезжает до 10 тысяч человек в день.

Интерес к Халльштатту особенно усилился после того, как там отсняли часть кадров южнокорейской романтической драмы. В Китае даже построили реплику городка. В последний год перед пандемией коронавируса Халльштатт посетили около миллиона туристов.

Хотя эта популярность поддерживает местный бюджет, жители считают, что в последние годы туристов стало слишком много.

В мае 2023 года жители поставили символическую стену из досок на наиболее популярном месте для селфи, перекрыв вид на Альпы, но после волны возмущения в соцсетях ее убрали.

Тогда мэр заявил, что хочет уменьшить на треть количество автобусов, которые проезжают через Халльштатт.

Теперь жители требуют квоты на туристов и запрет на въезд автобусов после 17:00.

Тем временем в словацком селе открыли огромную скамью, задуманную как смотровая площадка для туристов.

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну