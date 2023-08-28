Блінкен висловив подяку Молдові за підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Молдову з Днем незалежності та подякував їй за підтримку України.

Вітання Блінкена опублікувала пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

У вітанні Молдови з 32-ю річницею незалежності держсекретар подякував їй за "непохитну підтримку" України у подоланні наслідків російської загарбницької війни, а також "високо оцінив зусилля молдовського народу з приймання сотень тисяч біженців".

"Сполучені Штати цінують спільну прихильність Молдови до зміцнення демократичних інститутів і судових реформ, сприяння економічному зростанню, посилення безпеки та поваги до прав людини", – заявив Блінкен.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження цього партнерства, зокрема в рамках Стратегічного діалогу США-Молдова, і підтримуємо Молдову на шляху до інтеграції в ЄС", – додав держсекретар.

Наприкінці липня парламент Молдови підтримав подання уряду про продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.

Відтоді надзвичайний стан у Молдові неодноразово продовжували. Очікують, що він діятиме доти, доки в Україні триває війна.