Блинкен выразил благодарность Молдове за поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Молдову с Днем независимости и поблагодарил ее за поддержку Украины.

Поздравление Блинкена опубликовала пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

В поздравлении Молдовы с 32-й годовщиной независимости госсекретарь поблагодарил ее за "непоколебимую поддержку" Украины в преодолении последствий российской захватнической войны, а также "высоко оценил усилия молдавского народа по приему сотен тысяч беженцев".

"Соединенные Штаты ценят общую приверженность Молдовы к укреплению демократических институтов и судебных реформ, содействию экономическому росту, усилению безопасности и уважению прав человека", – заявил Блинкен.

"Мы с нетерпением ждем продолжения этого партнерства, в частности в рамках Стратегического диалога США-Молдова, и поддерживаем Молдову на пути к интеграции в ЕС", – добавил госсекретарь.

В конце июля парламент Молдовы поддержал представление правительства о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Режим чрезвычайного положения впервые ввели в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. Необходимость такого решения правительство в Кишиневе обосновало существующими угрозами и необходимостью обеспечения безопасности энергоснабжения, управления потоком беженцев и противодействия другим рискам безопасности.

С тех пор чрезвычайное положение в Молдове неоднократно продлевалось. Ожидается, что оно будет действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война.