В Эстонии начинаются самые масштабные учебные сборы резервистов

В Эстонии сегодня, 28 августа, начинаются учебные сборы с участием 10 тысяч резервистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Это крупнейшие за все время в Эстонии сборы резервистов, которых в прошлом году приписали к подразделениям территориальной обороны.

С момента восстановления независимости балтийской страны это одна из крупнейших логистических операций ее Сил обороны, поскольку участники сборов получат около 500 тысяч единиц военного снаряжения.

Ожидается, что активная фаза сборов будет проходить в округах территориальной обороны по всей Эстонии в период с 28 августа по 8 октября.

Ранее сообщалось, что до конца следующего года для Сил обороны Эстонии построят новые склады в Тартуском районе в связи с увеличением запасов военного снаряжения.

Как сообщалось, Эстония получит 40 млн евро из совместного финансирования НАТО на строительство инфраструктуры для приема войск и техники союзников.

Перед этим государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) объявил о масштабной совместной закупке с Литвой мобильных полевых госпиталей и перевязочных пунктов.