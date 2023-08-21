В Естонії для збройних сил збудують нові склади за 60 млн євро

До кінця наступного року для Сил оборони Естонії побудують нові склади в Тартуському повіті у зв'язку зі збільшенням запасів військового спорядження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Будівництво перших об'єктів розпочнеться найближчим часом, договір на виконання робіт вартістю 60 млн євро підписано з компанією Nordecon, повідомили в Міноборони Естонії.

"У найближчі кілька років пріоритет розвитку інфраструктури буде віддано південно-східній Естонії, де ми інвестуємо сотні мільйонів євро в будівництво додаткової інфраструктури для розширення умов зберігання і прийому союзників. Одними з найважливіших об'єктів стануть нові складські комплекси в волостях Нио і Луунья, які допоможуть поліпшити умови для формування і зберігання запасів", – сказав керуючий південного портфеля Центру оборонних інвестицій Пеетер Кар’я.

Він додав, що будівництво нових складських комплексів не спричинить серйозних змін для місцевих жителів, окрім більш інтенсивного руху транспорту в період будівництва та кілька разів на рік під час навчань.

Нові склади мають значно поліпшити умови зберігання спорядження 2-ї піхотної бригади і всіх Сил оборони, а також підвищити швидкість реагування і боєздатність підрозділів, що формуються з резервістів у воєнний час.

Проєкт будівництва складських комплексів включає в себе створення необхідної дорожньої мережі з інженерними мережами.

Будівництво має бути завершено до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, Естонія отримає 40 млн євро зі спільного фінансування НАТО на будівництво інфраструктури для прийому військ і техніки союзників.

10 серпня уряд Естонії оголосив про передачу Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.