Фінляндія планує у 2024 році витратити 2,3% ВВП на оборону

Проєкт бюджету уряду Фінляндії на 2024 рік передбачає витрати в розмірі 2,3% ВВП на оборону у відповідності до вимог Північноатлантичного Альянсу – країна стала наразі останнім членом військово-політичного блоку.

Про це йдеться в повідомленні фінського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".

Оборонні витрати Фінляндії у 2024 році знизяться в порівнянні з 2023-м – передусім через скорочення оборонних закупівель "у зв’язку зі зміною військово-оперативного середовища" (ймовірно, це натяк на вступ країни в НАТО).

Водночас оперативний бюджет фінських Сил оборони збільшиться приблизно на 237 мільйонів євро, а їхні операційні видатки пропонується збільшити на 50 мільйонів євро на основі урядової програми.

"Таке збільшення сприятиме подальшому зміцненню обороноздатності і відповідатиме оборонним вимогам членства Фінляндії в НАТО, а також підтримуватиме діяльність Фінляндії як держави-члена НАТО", – йдеться в повідомленні.

Окремо в бюджеті фінського Міноборони передбачені 242 мільйони євро на заміну військового обладнання, поставленого Фінляндією в Україну.

Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО 4 квітня.

Нагадаємо, минулого тижня Фінляндія офіційно схвалила черговий, уже вісімнадцятий за ліком пакет військової допомоги Україні на суму приблизно 94 мільйони євро.

Сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги Фінляндії, наданих Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.