Финляндия планирует в 2024 году потратить 2,3% ВВП на оборону

Проект бюджета правительства Финляндии на 2024 год предусматривает расходы в размере 2,3% ВВП на оборону в соответствии с требованиями Североатлантического Альянса – страна стала пока последним членом военно-политического блока.

Об этом говорится в сообщении финского Министерства обороны, пишет "Европейская правда".

Оборонные расходы Финляндии в 2024 году снизятся по сравнению с 2023-м – прежде всего из-за сокращения оборонных закупок "в связи с изменением военно-оперативной среды" (вероятно, это намек на вступление страны в НАТО).

В то же время оперативный бюджет финских Сил обороны увеличится примерно на 237 миллионов евро, а их операционные расходы предлагается увеличить на 50 миллионов евро на основе правительственной программы.

"Такое увеличение будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности и отвечать оборонным требованиям членства Финляндии в НАТО, а также поддерживать деятельность Финляндии как государства-члена НАТО", – говорится в сообщении.

Отдельно в бюджете финского Минобороны предусмотрены 242 миллиона евро на замену военного оборудования, поставленного Финляндией в Украину.

Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля.

Напомним, на прошлой неделе Финляндия официально одобрила очередной, уже восемнадцатый по счету пакет военной помощи Украине на сумму примерно 94 миллиона евро.

Совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи Финляндии, предоставленных Украине до сих пор, составляет около 1,3 миллиарда евро.