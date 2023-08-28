Росіянин Бабченко, який закидав яйцями посольство РФ в Естонії, заплатить 100 євро

Суд у Таллінні зобов’язав журналіста й волонтера Аркадія Бабченка, який наприкінці липня закидав російське посольство в Естонії яйцями, сплатити штраф у розмірі 100 євро штрафу.

Про це Бабченко розповів в етері естонського мовника ERR, а додатково опублікував витяг із рішення суду у Facebook, пише "Європейська правда".

Журналіста визнали винним у порушенні громадського порядку, за що передбачений штраф у розмірі до 400 євро або тюремний строк. Суд не виявив ані обтяжувальних, ані пом’якшувальних обставин, справу розглядали заочно.

В етері ERR Бабченко додав, що загалом "уся ця справа" коштувала йому 140 євро – з урахуванням вартості яєць.

Він додав, що планує сплатити штраф протягом відведених законом 15 днів, тому що "живе в Естонії і поважає естонські закони", а повторювати подібні акції перед посольством РФ не планує, тому що "не рецидивіст".

Наприкінці липня в естонській столиці Таллінні поліція затримала чоловіка, який у ніч напередодні кидав яйця в посольство РФ – ним виявився російський журналіст і волонтер Аркадій Бабченко.

Аркадій Бабченко виїхав із Росії 2017 року – спочатку до Чехії, а потім до України – побоюючись за свою безпеку.

У червні 2018 року зʼявилися повідомлення про його загибель, однак згодом стало відомо, що вбивство інсценували, а Бабченко живий. У СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на Бабченка, а інсценування знадобилося, щоб розкрити їхні плани.

Восени 2019 року журналіст покинув Україну, пояснивши свій від'їзд загрозою для нього і його сім'ї. Наразі він активно критикує владу РФ і допомагає українській армії.