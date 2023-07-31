В Естонії затримали Аркадія Бабченка, що закидав яйцями посольство РФ

В естонській столиці Таллінні поліція затримала чоловіка, який у ніч на неділю, 30 липня, кидав яйця в посольство РФ – ним виявився журналіст і волонтер Аркадій Бабченко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили в естонській поліції, чоловік кидав яйця в посольство на очах у правоохоронців.

Його затримали на місці і відкрили справу. За якою саме статтею, не повідомляється.

"Інформацію буде уточнено під час розгляду", – заявили виданню в поліції.

Інформацію про те, що затриманим виявився Аркадій Бабченко, спочатку повідомив активіст "Мирного спротиву" Михайло Баранов, який сам був затриманий у Литві за підозрою у тому, що він залишив напис "Navalnists for the terror" на інсталяції "ШІЗО Навального" у Вільнюсі.

Згодом сам Бабченко підтвердив своє затримання, опублікувавши у Facebook фото, де він сидить у поліцейському автомобілі.

Аркадій Бабченко/facebook.com

Бабченко охоче відповідає на коментарі під публікацією, що свідчить про те, що в нього є доступ до інтернету.

Аркадій Бабченко виїхав із Росії 2017 року, побоюючись за свою безпеку.

У червні 2018 року зʼявилися повідомлення про його загибель, однак згодом стало відомо, що вбивство інсценували, а Бабченко живий. У СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на Бабченка, а інсценування знадобилося, щоб розкрити їхні плани.

Восени 2019 року журналіст покинув Україну, пояснивши свій від'їзд загрозою для нього і його сім'ї. Наразі він активно критикує владу РФ і допомагає українській армії.