Россиянин Бабченко, забросавший яйцами посольство РФ в Эстонии, заплатит 100 евро

Суд в Таллинне обязал журналиста и волонтера Аркадия Бабченко, который в конце июля забросал российское посольство в Эстонии яйцами, уплатить штраф в размере 100 евро штрафа.

Об этом Бабченко рассказал в эфире эстонского вещателя ERR, а дополнительно опубликовал выписку из решения суда в Facebook, пишет "Европейская правда".

Журналиста признали виновным в нарушении общественного порядка, за что предусмотрен штраф в размере до 400 евро или тюремный срок. Суд не обнаружил ни отягчающих, ни смягчающих обстоятельств, дело рассматривали заочно.

В эфире ERR Бабченко добавил, что в целом "все это дело" стоило ему 140 евро – с учетом стоимости яиц.

Он добавил, что планирует оплатить штраф в течение отведенных законом 15 дней, потому что "живет в Эстонии и уважает эстонские законы", а повторять подобные акции перед посольством РФ не планирует, потому что "не рецидивист".

В конце июля в эстонской столице Таллинне полиция задержала мужчину, который в ночь накануне бросал яйца в посольство РФ – им оказался российский журналист и волонтер Аркадий Бабченко.

Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году – сначала в Чехию, а затем в Украину – опасаясь за свою безопасность.

В июне 2018 года появились сообщения о его гибели, однако позже стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

Осенью 2019 года журналист покинул Украину, объяснив свой отъезд угрозой для него и его семьи. Сейчас он активно критикует власти РФ и помогает украинской армии.