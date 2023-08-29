Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо підприємця, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися у російських безпілотниках "Орлан".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними видання, Вальдемара В., громадянина Німеччини та Росії, підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Підприємця підозрюють у тому, що його компанія із Саарбрюккена продавала до Росії компоненти електроніки, які використовуються у російських безпілотниках "Орлан". Такий експорт відбувався у проміжку з 2020 року до березня 2023 року, відтак охоплює і значний період повномасштабної війни.

Слідство вважає, що підозрюваний намагався приховати цей експорт, відправляючи вантаж до Росії через треті країни.

Загальна вартість проданої електроніки становить близько 750 тисяч євро.

Підприємця тримають під вартою на підставі ордера Федерального верховного суду у Карлсруе.

Минулого тижня стало відомо про арешт у Німеччині ексвласника компанії, що постачала верстати для російського оборонпрому.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.