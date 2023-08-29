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В Германии ведут следствие в отношении бизнесмена из-за немецкой электроники в "Орланах" - СМИ

Вторник, 29 августа 2023, 12:38

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении предпринимателя, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Вальдемара В., гражданина Германии и России, подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах.

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Предпринимателя подозревают в том, что его компания из Саарбрюккена продавала в Россию компоненты электроники, которые используются в российских беспилотниках "Орлан". Такой экспорт происходил в промежутке с 2020 года до марта 2023 года, поэтому охватывает и значительный период полномасштабной войны.

Следствие считает, что подозреваемый пытался скрыть этот экспорт, отправляя груз в Россию через третьи страны.

Общая стоимость проданной электроники составляет около 750 тысяч евро.

Предпринимателя держат под стражей на основании ордера Федерального верховного суда в Карлсруэ.

На прошлой неделе стало известно об аресте в Германии экс-владельца компании, поставлявшей станки для российского оборонпрома.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

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