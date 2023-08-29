Під час рятувальних робіт після зсуву ґрунту в Грузії помер представник Сил оборони

Під час рятувальних робіт у грузинському курортному селищі Шові помер старший інструктор 10-ї бригади територіальної оборони Національної гвардії Сил оборони Темур Харчілава.

Про це, як пише "Європейська правда" з посилання на "Грузия Online", повідомили у Міноборони Грузії.

За даними міністерства, причиною смерті 50-річного інструктора, ймовірно, став серцевий напад.

"29 серпня 2023 року інструктор 2-го курсу навчального центру "Сорта" муніципалітету Оні, у Шові виконував свої обов'язки і під час рятувальних робіт, імовірно, помер від серцевого нападу", – зазначено в заяві відомства.

Міноборони Грузії також висловило співчуття родині, родичам і співробітникам загиблого.

3 серпня в Шові стався зсув ґрунту, що призвів до загибелі щонайменше 31 людини. На місці зсуву досі триває пошук людей.

Одна із загиблих – українка Аліна Поліковська, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".