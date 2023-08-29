Во время спасательных работ после оползня в Грузии умер представитель Сил обороны

Во время спасательных работ в грузинском курортном поселке Шови умер старший инструктор 10-й бригады территориальной обороны Национальной гвардии Сил обороны Темур Харчилава.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online", сообщили в Минобороны Грузии.

По данным министерства, причиной смерти 50-летнего инструктора, вероятно, стал сердечный приступ.

"29 августа 2023 года инструктор 2-го курса учебного центра "Сорта" муниципалитета ***Они в Шови выполнял свои обязанности и во время спасательных работ, вероятно, умер от сердечного приступа", – указано в заявлении ведомства.

Минобороны Грузии также выразило соболезнования семье, родственникам и сотрудникам умершего.

3 августа в Шови произошел оползень, приведший к гибели по меньшей мере 31 человека. На месте оползня до сих пор продолжается поиск людей.

Одна из погибших – украинка Алина Поликовская, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною".