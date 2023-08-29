Польща домовилась про політ свого астронавта в космос

Польща та Європейське космічне агентство (ЄКА) у вівторок підписали три угоди, які стосуються зокрема участі польського астронавта в місії на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомило Польське космічне агентство, пише "Європейська правда".

Пакет угод про співпрацю у Варшаві підписали міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда та генеральний директор ЄКА доктор Йозеф Ашбахер.

Перша угода стосується стажування польських випускників в ЄКА, друга – розвитку польських космічних технологій, а третя закріплює попередньо досягнуту домовленість про відправлення в космос польського астронавта.

"Перш за все, про місію нашого польського астронавта – що стосується особи, то це ще попереду. У нас є кандидат, але він повинен пройти тести і отримати офіційне схвалення. Ми не хочемо наврочити", – сказав Буда на пресконференції.

За його словами, астронавт на Міжнародній космічній станції займатиметься випробуваннями польських технологій, а також вестиме уроки для польських школярів – вони будуть покликані зацікавити дітей темою космосу.

Цей астронавт стане другим в історії громадянином Польщі, що вирушить на МКС. Досі єдиним польським астронавтом вважається Мирослав Гермашевський, який здійснив політ ще у 1978 році.

Польща з 2012 року є членом Європейського космічного агентства. У польському космічному секторі наразі працюють понад 400 компаній та установ, які забезпечують роботою близько 15 тисяч людей.

У березні 2021-го ЄКА вперше за одинадцять років почало набір астронавтів.