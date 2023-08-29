Польша договорилась о полете своего астронавта в космос

Польша и Европейское космическое агентство (ЕКА) во вторник подписали три соглашения, которые касаются в частности участия польского астронавта в миссии на Международной космической станции.

Об этом сообщило Польское космическое агентство, пишет "Европейская правда".

Пакет соглашений о сотрудничестве в Варшаве подписали министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда и генеральный директор ЕКА доктор Йозеф Ашбахер.

Первое соглашение касается стажировки польских выпускников в ЕКА, второе – развития польских космических технологий, а третье – закрепляет предварительно достигнутую договоренность об отправке в космос польского астронавта.

"Прежде всего, о миссии нашего польского астронавта – что касается лица, то это еще впереди. У нас есть кандидат, но он должен пройти тесты и получить официальное одобрение. Мы не хотим сглазить", – сказал Буда на пресс-конференции.

По его словам, астронавт на Международной космической станции будет заниматься испытаниями польских технологий, а также вести уроки для польских школьников – они будут призваны заинтересовать детей темой космоса.

Этот астронавт станет вторым в истории гражданином Польши, который отправится на МКС. До сих пор единственным польским астронавтом считается Мирослав Гермашевский, который совершил полет еще в 1978 году.

Польша с 2012 года является членом Европейского космического агентства. В польском космическом секторе сейчас работают более 400 компаний и учреждений, которые обеспечивают работой около 15 тысяч человек.

В марте 2021-го ЕКА впервые за одиннадцать лет начало набор астронавтов.