Чому жорстка відповідь НАТО на провокації Росії навряд чи призведе до Третьої світової

У перший день серпня Північноатлантичний альянс стикнувся з викликом, якого не бачив вже тривалий час: вранці 1 серпня кордон члена НАТО Польщі порушили два військові гелікоптери з Білорусі.

Варто окремо підкреслити: йдеться про виклик для Альянсу загалом, а не лише для Польщі.

Інцидент лишився без адекватної відповіді.

Схоже, що основою політики США та НАТО щодо Росії стали страх та обережність, йдеться у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.

Коротко про те, що ж сталося у Польщі та чому це не ізольований інцидент, а важливий етап у загостренні протистояння між РФ та НАТО.

23 липня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на зустрічі зі своїм російським колегою Путіним публічно заявив, що бійці ПВК "Вагнер", розквартировані віднедавна у Білорусі, прагнуть порушити кордон Польщі та зробити марш-кидок до Варшави чи до Жешува.

Тоді мета цієї заяви лишилася незрозумілою.

1 серпня вторгнення до Польщі сталося – але зовсім не у тому форматі, який анонсував Лукашенко.

Два військових гелікоптери з маркуванням ВПС Білорусі – Мі-24 з бортовим номером "14" та Мі-8 з номером "86" – перетнули білорусько-польський кордон на наднизькій висоті, заглибилися на кілька кілометрів углиб польської території, облетіли приватний сектор у містечку Біловежа – і без посадки повернулися до Білорусі. Фото від місцевих мешканців було стільки, що порушення кордону було очевидним, хоча Польща деякий час не визнавала цього.

А Білорусь заперечує це і далі, причому робить це у підкреслено хамській манері.

Чи можна стверджувати, що насправді за білоруською гелікоптерною пригодою стоїть Москва? Ні, доказів цього наразі немає, хоча це й не виключено. Але незалежно від того, хто давав команду на поширення кордону, ця історія грає на руку саме російській стороні.

А останнім часом Росія активно провокує Захід (передусім США) на локальне військове протистояння.

Наприклад, у другій половині липня російські військові літаки мінімум двічі нападали на безпілотники США у небі над Сирією. На початку весни дійшло навіть до того, що через напад росіян американці втратили літак. Були й інші інциденти.

Кожного разу реакція держав-членів НАТО (як США, так і Польщі) була гранично м’яка.

Найсумніше те, що така реакція – не виняток, а правило.

То як же треба було діяти?

Чи правда, що військова відповідь на провокації буде початком війни між РФ та НАТО?

Ні, неправда. І це багато разів доведено історією.

Навпаки, відповідь на порушення правил має бути жорсткою – саме для того, щоби противник повернувся до правил і щоби ескалація не стала неконтрольовано і не дійшла до стану відкритого протистояння.

Тому навіть у найгостріші періоди холодної війни була маса інцидентів, коли США/НАТО та СРСР збивали літаки та топили кораблі одне одного, що випадково порушували кордон.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.