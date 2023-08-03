Почему жесткий ответ НАТО на провокации России вряд ли приведет к Третьей мировой

В первый день августа Североатлантический альянс столкнулся с вызовом, которого не видел уже длительное время: утром 1 августа границу члена НАТО Польши нарушили два военных вертолета из Беларуси.

Стоит отдельно подчеркнуть: речь идет о вызове для Альянса в целом, а не только для Польши.

Инцидент остался без адекватного ответа.

Похоже, что основой политики США и НАТО в отношении России стали страх и осторожность, идет речь в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.

Коротко о том, что же произошло в Польше и почему это не изолированный инцидент, а важный этап в обострении противостояния между РФ и НАТО.

23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Путиным публично заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер", расквартированные с недавних пор в Беларуси, стремятся нарушить границу Польши и сделать марш-бросок в Варшаву или в Жешув.

Тогда цель этого заявления осталась непонятной.

1 августа вторжение в Польшу произошло – но совсем не в том формате, который анонсировал Лукашенко.

Два военных вертолета с маркировкой ВВС Беларуси – Ми-24 с бортовым номером "14" и Ми-8 с номером "86" – пересекли белорусско-польскую границу на сверхнизкой высоте, углубились на несколько километров вглубь польской территории, облетели частный сектор в городке Беловежа – и без посадки вернулись в Беларусь. Фото от местных жителей было столько, что нарушение границы было очевидным, хотя Польша некоторое время не признавала этого.

А Беларусь отрицает это и дальше, причем делает это в подчеркнуто хамской манере.

Можно ли утверждать, что на самом деле за белорусским вертолетным происшествием стоит Москва? Нет, доказательств этого пока нет, хотя это и не исключено. Но независимо от того, кто давал команду на пересечение границы, эта история играет на руку именно российской стороне.

А в последнее время Россия активно провоцирует Запад (прежде всего США) на локальное военное противостояние.

Например, во второй половине июля российские военные самолеты минимум дважды нападали на беспилотники США в небе над Сирией. В начале весны дошло даже до того, что из-за нападения россиян американцы потеряли самолет. Были и другие инциденты.

Каждый раз реакция государств-членов НАТО (как США, так и Польши) была предельно мягкой.

Самое печальное то, что такая реакция – не исключение, а правило.

Так как же надо было действовать?

Правда ли, что военный ответ на провокации будет началом войны между РФ и НАТО?

Нет, неправда. И это много раз доказано историей.

Наоборот, ответ на нарушение правил должен быть жестким – именно для того, чтобы противник вернулся к правилам и чтобы эскалация не стала неконтролируемой и не дошла до состояния открытого противостояния.

Поэтому даже в самые острые периоды холодной войны была масса инцидентов, когда США/НАТО и СССР сбивали самолеты и топили корабли друг друга, случайно нарушавшие границу.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.