Орбан считает, что Трамп может остановить войну и спасти Западный мир

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в контексте урегулирования российско-украинской войны призвал вернуть на должность президента США Дональда Трампа, поскольку тот, по его словам, может "спасти человечество".

Об этом он сказал в интервью скандальному протрамповскому телеведущему Такеру Карлсону, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, какой следующий шаг он сделал бы на месте президента США Джо Байдена в контексте войны в Украине, Орбан сказал: "Позовите назад Трампа!"

"Вы можете критиковать его по многим причинам. Но… лучшая внешняя политика последних нескольких десятилетий была у него. Он не инициировал никакой новой войны, он хорошо обращался и с северокорейцами, и с Россией, и даже с китайцами",– сказал Орбан.

Венгерский премьер также допустил, что россияне могли бы не вторгнуться в Украину, будь президентом США Дональд Трамп.

"Трамп – человек, который может спасти Западный мир и, возможно, все человечество", – сказал он.

В этом же интервью Орбан заявлял, что будет считать вооруженной агрессией потенциальную диверсию на "Турецком потоке".

Он также указал, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

В МИД Украины с сарказмом отреагировали на заявления Орбана.