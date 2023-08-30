Орбан вважатиме "нападом чи терактом" потенційну диверсію на "Турецькому потоці"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону заявив, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".

Про це повідомляє "Європейська правда".

В одному з епізодів інтерв’ю Такер Карлсон заявив, що йому "здається дуже очевидним, що це адміністрація Байдена підірвала "Північний потік, напряму чи через маріонеток", та висловив подив, що у Європі про це не говорять. Нагадаємо, залучені до розслідування країни досить швидко назвали вибухи диверсією, політичні заяви про це з'явилися у перші ж дні.

"Коли це сталося, ми назвали цей випадок тероритичною атакою. Але це відкинули у Німеччині і на Заході. Що це буцімто не терористична атака, а "щось", – сказав Орбан, прямо не сказавши, чи поділяє думку Карлсона про винуватця диверсії.

У цей момент інтерв'юер і Орбан розсміялися.

"Це певні докази нестачі суверенітету. Але це справа німців, я не хотів би їх критикувати", – додав прем'єр.

"Але що ми, Угорщина, зробили одразу – ми зауважили, що є ще один газопровід, не тільки "Північний потік", а й "Південний потік", що постачає газ з Росії південним коридором для Туреччини, Болгарії, Сербії, Угорщини. І разом із сербським президентом ми чітко заявили, що якби хтось надумав зробити те саме з південним коридором, ми вважатимемо це причиною для війни, терористичною атакою, і ми негайно відреагуємо… Можливо, так можна чинити з Німеччиною, але не у нашому регіоні", – заявив Віктор Орбан.

В інтерв’ю угорський прем’єр також повторив вже відомі свої тези про загрозу "світової війни" і прямого зіткнення між Росією та Заходом через Україну, що завдати поразки Росії на полі бою неможливо і потрібно "говорити про мир", а ключову роль у цьому можуть відіграти лише США.

Нагадаємо, в уряді Німеччини висловлюють сподівання, що винуватців вибухів на "Північних потоках" встановлять, та відмовляються від спекуляцій до завершення розслідування.

У березні в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Водночас наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.

А у травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.