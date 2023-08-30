ЗМІ: Литовських дипломатів звинуватили у неналежній поведінці

Міністерство закордонних справ Литви отримало скарги у зв'язку з поведінкою послів країни у Великій Британії та при НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на джерела.

За даними джерел видання, литовське МЗС отримало скарги на можливий мобінг і зловживання службовим становищем з боку посла Литви у Великій Британії Ейтвідаса Баярунаса.

Крім того, підозрюють, що литовський посол у Великій Британії Дайвідас Матуленіс міг не дотримуватися виданого йому мандата і послабити тим самим переговорні позиції Литви в питаннях документів щодо саміту НАТО.

Речниця литовського МЗС Пауліна Левіцкіте сказала Delfi, що службових перевірок поки що не розпочато, але послів попросили дати пояснення.

Що саме мають пояснити посли, Левіцкіте не уточнила.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас оголосив про відставку після того, як його спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, у Баварії набуває розвитку скандал у зв’язку з поширенням інформації про те, що віцепрем'єр землі Губерт Айвангер поширював антисемітські листівки під час навчання у середній школі.