СМИ: Литовских дипломатов обвинили в неподобающем поведении

Министерство иностранных дел Литвы получило жалобы в связи с поведением послов страны в Великобритании и при НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на источники.

По данным источников издания, литовский МИД получил жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса.

Кроме того, подозревают, что литовский посол в Великобритании Дайвидас Матуленис мог не придерживаться выданного ему мандата и ослабить тем самым переговорные позиции Литвы в вопросах документов по саммиту НАТО.

Пресс-секретарь литовского МИД Паулина Левицките сказала Delfi, что служебные проверки пока не начаты, но послов попросили дать объяснения.

Что именно должны объяснить послы, Левицките не уточнила.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Баварии получает развитие скандал в связи с распространением информации о том, что вице-премьер земли Губерт Айвангер распространял антисемитские листовки во время учебы в средней школе.