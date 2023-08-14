Заступник глави МЗС Литви подав у відставку через п’яне водіння

У Литві заступник міністра закордонних справ Мантас Адоменас оголосив про відставку після того, як його спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Заступника міністра зупинили під час поліцейського рейду в невеликому містечку Аланта в суботу вранці.

Сам посадовець стверджує, що в його крові було виявлено 0,62 проміле алкоголю.

За кермування у стані алкогольного сп’яніння Адоменасу загрожує штраф від 800 до 1100 євро.

Після інциденту він оприлюднив у Facebook заяву, в якій зазначив, що шкодує за скоєне і просить вибачення.

Також Адоменас оголосив про намір піти у відставку.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте заявили, що схвалюють його рішення.

Нагадаємо, з 1 червня в Литві набули чинності штрафи за розпивання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв у відкритій тарі в салоні автомобіля.

А у Чехії заборонили вживання алкогольних напоїв на борту урядових літаків після скандалу з домаганнями.