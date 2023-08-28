Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві

Віцепрем’єр-міністр і міністр економіки федеральної землі Німеччини Баварія Губерт Айвангер втрапив у скандал, коли з’ясувалось, що під час навчання у школі у 1980-х роках він роздавав антисемітські листівки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Politico.

Першою про невідомий досі факт із дитинства Айвангера ще минулої п’ятниці повідомила газета Süddeutsche Zeitung. Листівка описувала уявне змагання під назвою "Хто є найбільшим зрадником "Батьківщини?", де переможцю як приз пропонувався "вільний політ через димар Освенцима".

Учителі Айвангера, з якими поспілкувалась Süddeutsche Zeitung, стверджують, що автором тексту був саме нинішній віцепрем’єр Баварії. Газета також отримала експертний висновок, згідно з яким листівку могли надрукована на тій самій друкарській машинці, що й одне зі шкільних есе Айвангера.

Після публікації матеріалу старший брат баварського політика Гельмут Айвангер заявив, що листівку надрукував саме він, нібито розлютившись після провалу шкільних іспитів.

А віцепрем’єр Баварії визнав, що у школі його покарали через "одну або кілька копій" антисемітських листівок, зміст яких він тепер назвав "огидним і нелюдським".

Скандал, однак, на цьому не припинився. В офісі федерального канцлера Олафа Шольца закликали "всебічно і негайно" розслідувати інцидент, додавши, що в разі необхідності настануть "політичні наслідки".

А офіс прем’єра Баварії Маркуса Зьодера скликав на вівторок спеціальне засідання урядового комітету, на якому має виступити Айвангер.

Губерт Айвангер є лідером правої партії "Вільні виборці", яка у Баварії перебуває в коаліції з Християнсько-соціальним союзом (ХСС) Зьодера. Скандал відбувається перед виборами до ландтагу землі, запланованими на 8 жовтня.

Партія "Вільні виборці" Айванґера отримала 11,6% голосів на останніх виборах у 2018 році, але станом на кінець минулого тижня її рейтинг становив від 12 до 14%.

Рейтинг ХСС нині становить 39% – нижче, ніж 45% на останніх виборах. Будь-яке подальше зниження рейтингу ХСС на жовтневих виборах у Баварії підірве шанси Зьодера знову стати кандидатом у канцлери від правоцентристського блоку ХДС/ХСС на загальних виборах 2025 року.