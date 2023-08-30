Проукраїнський ексглава МЗС Словаччини йде у президенти

Колишній міністр закордонних справ Словаччини і багаторічний дипломат Іван Корчок заявив, що балотуватиметься на майбутніх президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Slovak Spectator, Корчок оголосив у середу.

"Я вирішив балотуватися в президенти Словацької Республіки… Я хотів би запропонувати досвід, який я отримав за 30 років служіння Словацькій Республіці, безпартійність і чітке бачення того, як має розвиватися життя в країні", – сказав він.

Іван Корчок фото: tasr

Президентські вибори у Словаччині відбудуться навесні 2024 року.

Іван Корчок – цілком прозахідний та проукраїнський політик. Чинна президентка Зузана Чапутова, яка вирішила піти з політики, вже опосередковано підтримала його кандидатуру.

Корчок обіймав посаду міністра закордонних справ Словаччини з 2020 по 2022 рік, після чого подав у відставку, щоб продемонструвати своє несхвалення політики колишнього прем’єр-міністра Ігоря Матовича. Раніше він працював послом Словаччини в США та в Брюсселі.

Його потенційна кандидатура привернула увагу не лише через його дипломатичний досвід, але й через його прихильність до Європейського Союзу, НАТО та західної траєкторії зовнішньої політики Словаччини.

Роль президента набуває особливого значення у світлі майбутніх позачергових виборів у вересні. Лідер партії Smer Роберт Фіцо потрапив у заголовки новин своїми обіцянками скоротити підтримку України. Його позиція різко контрастує з виступами Корчока щодо продовження підтримки України в її прагненні до стабільності та територіальної цілісності.

"Якщо хтось переверне зовнішньополітичну орієнтацію, якщо вони скажуть, що війна в Україні – це справа рук Заходу, якщо вони намагатимуться ізолювати Словаччину, я буду протистояти їм", – пообіцяв у середу Корчок.



