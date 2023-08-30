Проукраинский эксглава МИД Словакии идет в президенты

Бывший министр иностранных дел Словакии и многолетний дипломат Иван Корчок заявил, что будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Slovak Spectator, Корчок объявил в среду.

"Я решил баллотироваться в президенты Словацкой Республики… Я хотел бы предложить опыт, который я получил за 30 лет служения Словацкой Республике, беспартийность и ясное видение того, как должна развиваться жизнь в стране",– сказал он.

Иван Корчок ФОТО: TASR

Президентские выборы в Словакии пройдут весной 2024 года.

Иван Корчок – прозападный и проукраинский политик. Действующая президент Зузана Чапутова, решившая уйти из политики, уже косвенно поддержала его кандидатуру.

Корчок занимал должность министра иностранных дел Словакии с 2020 по 2022 год, после чего подал в отставку, чтобы продемонстрировать свое неодобрение политики бывшего премьер-министра Игоря Матовича. Ранее он работал послом Словакии в США и Брюсселе.

Его потенциальная кандидатура привлекла внимание не только из-за его дипломатического опыта, но и из-за его приверженности Европейскому Союзу, НАТО и западной траектории внешней политики Словакии.

Роль президента приобретает особое значение в свете предстоящих внеочередных выборов в сентябре. Лидер партии Smer Роберт Фицо попал в заголовки новостей своими обещаниями сократить поддержку Украины. Его позиция резко контрастирует с выступлениями Корчока о продолжении поддержки Украины в ее стремлении к стабильности и территориальной целостности.

"Если кто-то перевернет внешнеполитическую ориентацию, если они скажут, что война в Украине – это дело рук Запада, если они постараются изолировать Словакию, я буду противостоять им", – пообещал в среду Корчок.