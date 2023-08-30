США розповіли про переговори з Румунією і Молдовою для збільшення експорту українського зерна 

США працюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай, вивчаючи альтернативні маршрути після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу на умовах анонімності журналістам посадовець Державного департаменту США, який обіймає високу посаду, повідомило агентство Reuters.

"Ми прагнемо підтримувати альтернативні маршрути: це особливо дунайський маршрут. Цей маршрут… залишається в територіальних водах НАТО. Тому він є дуже привабливим для нас, тому що це утримує його в більш безпечному коридорі", — сказав американський посадовець.

"Цей (маршрут. – Ред.) потенційно може принести значний обсяг, потенційно ми спробуємо подвоїти обсяг, що прямує через цей маршрут", – додав він.

Представник Держдепу США анонсував, що найближчими тижнями відбудеться зустріч з представниками Румунії і Молдови, щоб обговорити, як максимізувати дунайський маршрут.

Він додав, що Вашингтон також працює з Туреччиною, щоб підтримати її зусилля повернути Росію до зернової угоди.

"Ми не беремо безпосередньої участі в переговорах, але наші команди тісно співпрацюють з ООН і Туреччиною, підтримуючи спроби відновити це (угоду. – Ред.)", – сказав американський посадовець.

Туреччина намагається переконати Росію повернутися до угоди, і очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром прибуде до Росії, щоб обговорити зрив угоди.

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