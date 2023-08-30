США рассказали о переговорах с Румынией и Молдовой по увеличению экспорта украинского зерна

США работают с Румынией и Молдовой, чтобы увеличить экспорт зерна из Украины через реку Дунай, изучая альтернативные маршруты после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в среду на условиях анонимности журналистам чиновник Государственного департамента США, занимающий высокую должность, сообщило агентство Reuters.

"Мы стремимся поддерживать альтернативные маршруты: это особенно дунайский маршрут. Этот маршрут… остается в территориальных водах НАТО. Поэтому он очень привлекателен для нас, потому что это удерживает его в более безопасном коридоре", — сказал чиновник.

"Этот (маршрут. – Ред.) потенциально может принести значительный объем, потенциально мы попытаемся удвоить объем, следующий через этот маршрут", – добавил он.

В ближайшие недели состоится встреча с представителями Румынии и Молдовы, чтобы обсудить, как максимизировать дунайский маршрут, сказал чиновник.

Вашингтон также работает с Турцией, чтобы поддержать ее усилия вернуть Россию к зерновому соглашению, добавил представитель Госдепа.

"Мы не принимаем непосредственного участия в переговорах, но наши команды тесно сотрудничают с ООН и Турцией, поддерживая попытки восстановить это (соглашение. – Ред.)", – сказал он.

Турция пытается убедить Россию вернуться к соглашению, и ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени прибудет в Россию, чтобы обсудить срыв соглашения.

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